Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чандхок: дизайн авто этих двух команд на тестах в Барселоне заставил всех прийти в восторг

Чандхок: дизайн авто этих двух команд на тестах в Барселоне заставил всех прийти в восторг
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок высказался о первых предсезонных тестах «Королевских гонок», которые в настоящее время проходят в Барселоне. Чандхок также назвал команды, дизайн автомобилей которых произвёл на многих сильное впечатление.

«Как обычно во время предсезонных тестов Формулы-1, время прохождения круга не имеет значения. Машины не будут выглядеть так же, когда мы поедем в Бахрейн. Мы не всё знаем о двигателях или топливе.

Однако дизайн этих автомобилей сразу же заставил всех прийти в восторг. Я говорю о «Мерседесе» и «Ред Булл», — написал в своём «твиттере».

Напомним, «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний. Чтобы перейти на текстовую трансляцию, можно воспользоваться этой ссылкой.

Новость по теме
«Ред Булл» показал свой настоящий болид на сезон-2022 Формулы-1. Фото
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022