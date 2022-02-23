Чандхок: дизайн авто этих двух команд на тестах в Барселоне заставил всех прийти в восторг

Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок высказался о первых предсезонных тестах «Королевских гонок», которые в настоящее время проходят в Барселоне. Чандхок также назвал команды, дизайн автомобилей которых произвёл на многих сильное впечатление.



«Как обычно во время предсезонных тестов Формулы-1, время прохождения круга не имеет значения. Машины не будут выглядеть так же, когда мы поедем в Бахрейн. Мы не всё знаем о двигателях или топливе.



Однако дизайн этих автомобилей сразу же заставил всех прийти в восторг. Я говорю о «Мерседесе» и «Ред Булл», — написал в своём «твиттере».



Напомним, «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний. Чтобы перейти на текстовую трансляцию, можно воспользоваться этой ссылкой.