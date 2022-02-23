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«Выглядит очень хорошо». Ферстаппен прокомментировал начало работы с новым болидом

«Выглядит очень хорошо». Ферстаппен прокомментировал начало работы с новым болидом
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился первыми впечатлениями от нового болида команды RB18.

«Наши первые впечатления от RB18 мы получили во время съёмочного дня на прошлой неделе, машина выглядит хорошо. В этом году правила отличаются от предыдущих, так что приятно проехать первые круги и прочувствовать это.

У меня пока нет целей на сезон, я просто хочу выйти на трассу и постараться сделать все, что в моих силах, как я делаю это каждый год. Если машина будет быстрой, я уверен, что мы снова сможем показать хорошие результаты. Я с нетерпением жду ещё одного интересного сезона вместе с командой и Чеко. Он отличный парень и мы действительно подталкиваем друг друга вперёд, что очень хорошо для команды», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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