«Выглядит очень хорошо». Ферстаппен прокомментировал начало работы с новым болидом

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился первыми впечатлениями от нового болида команды RB18.
«Наши первые впечатления от RB18 мы получили во время съёмочного дня на прошлой неделе, машина выглядит хорошо. В этом году правила отличаются от предыдущих, так что приятно проехать первые круги и прочувствовать это.
У меня пока нет целей на сезон, я просто хочу выйти на трассу и постараться сделать все, что в моих силах, как я делаю это каждый год. Если машина будет быстрой, я уверен, что мы снова сможем показать хорошие результаты. Я с нетерпением жду ещё одного интересного сезона вместе с командой и Чеко. Он отличный парень и мы действительно подталкиваем друг друга вперёд, что очень хорошо для команды», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
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