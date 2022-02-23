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Макс Ферстаппен совершил первый заезд на новом болиде «Рел Булл». Видео

Макс Ферстаппен совершил первый заезд на новом болиде «Рел Булл». Видео
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Новоиспечённый чемпион Формулы-1, голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен совершил первый заезд за рулём нового автомобиля команды RB18. Соответствующая видеозапись была размещена на канале «Ред Булл» в YouTube.

Видеозапись можно посмотреть на официальном канале команды Формулы-1 «Ред Булл» в YouTube.

Напомним, «Ред Булл» занял второе место в Кубке конструкторов по итогам прошедшего сезона Формулы-1. В новом сезоне, как и в прошлом, состав пилотов австрийской команды останется прежним: помимо Ферстаппена в австрийском гоночном коллективе будет выступать представитель Миксиски Серхио Перес.

Ранее Ферстаппен поделился первыми впечатлениями от нового автомобиля команды, отметив его внешний вид.

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