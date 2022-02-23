Макс Ферстаппен совершил первый заезд на новом болиде «Рел Булл». Видео
Поделиться
Новоиспечённый чемпион Формулы-1, голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен совершил первый заезд за рулём нового автомобиля команды RB18. Соответствующая видеозапись была размещена на канале «Ред Булл» в YouTube.
Видеозапись можно посмотреть на официальном канале команды Формулы-1 «Ред Булл» в YouTube.
Напомним, «Ред Булл» занял второе место в Кубке конструкторов по итогам прошедшего сезона Формулы-1. В новом сезоне, как и в прошлом, состав пилотов австрийской команды останется прежним: помимо Ферстаппена в австрийском гоночном коллективе будет выступать представитель Миксиски Серхио Перес.
Ранее Ферстаппен поделился первыми впечатлениями от нового автомобиля команды, отметив его внешний вид.
Комментарии
- 23 февраля 2022
-
14:17
-
14:12
-
13:32
-
13:07
-
12:16
-
11:27
-
11:16
-
09:52
-
09:00
-
01:00
-
00:24
- 22 февраля 2022
-
22:57
-
21:39
-
21:00
-
20:13
-
19:33
-
19:06
-
18:16
-
18:13
-
17:40
-
15:55
-
15:01
-
14:01
-
12:54
-
12:01
-
10:56
-
09:52
-
00:58
- 21 февраля 2022
-
22:17
-
21:27
-
21:04
-
20:52
-
19:52
-
19:02
-
17:49
Партнерский контент