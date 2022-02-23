В «Альпин» объяснили, почему расстались с Аленом Простом

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси высказался об уходе с поста исполнительного директора команды четырёхкратного чемпиона мира Алена Проста.



«Я отношусь с огромным уважением к Алену. У него сложилась отличная карьера как у гонщика, а затем он многое сделал для «Рено». На последней гонке минувшего сезона мы пришли к выводу, что наше видение на сотрудничество расходится, и что нам пора прекратить сотрудничество, и что лучше всего будет расстаться в начале этой новой эры. Лучше это было сделать тогда, чем потом», — приводит слова Росси GrandPX.news со ссылкой на L’Equipe.



Об уходе Проста из «Альпин» стало известно 17 января. Сам Прост выразил недовольство тем, как именно произошло объявление об этом. Команда не выпускала официальных пресс-релизов, а об уходе Проста сообщил британский Motorsport.