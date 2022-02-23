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Хэмилтон: Формуле-1 требуются непредвзятые стюарды

Хэмилтон: Формуле-1 требуются непредвзятые стюарды
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон призвал ФИА обеспечить беспристрастное судейство гонок Формулы-1.

«Мы должны быть уверены, что у нас будут непредвзятые стюарды. Некоторые гонщики очень хорошо дружат с определенными людьми. Многие из них проводят время вместе и склонны испытывать к некоторым пилотам большую симпатию.

Я просто думаю, что нам нужны люди, которые не имеют предвзятого отношения и будут объективны в принятии решений.

Также мне хотелось бы видеть больше женщин в комнате стюардов. Я не думаю, что у нас их много. В прошлом году их было одна или две. Я считаю, что это отличный способ поддержать разнообразие», — приводит слова Хэмилтона

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