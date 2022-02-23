Мазепин выразил уверенность в том, что политика не повлияет на проведение Гран-при России

Пилот «Хааса» Никита Мазепин считает, что Россия не потеряет этап Гран-при в связи с обострённой политической ситуацией на Украине.

«Судя по тому, о чём мы договорились с Формулой 1, гонка в России состоится, и вы обязательно увидите меня там.

Что касается тестов в Барселоне, то стоит сказать, что иногда симуляция не соответствует реальной жизни. Машины настолько на грани технологий, что иногда надёжность является слабым местом. Я лишь надеюсь, что наша машина окажется достаточно быстрой – пока кажется, что это действительно так», — приводит слова Мазепина GPFans.

Формула-1. Предсезонные тесты. Барселона.

Первые день. Утренняя сессия:



1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.20,165 (C3, 80 кругов).

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,309 (C3, 50).

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,619 (C3, 77).

4. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,111 (C3, 52).

5. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,473 (C3, 43).

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,081 (C2, 80).

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +3,152 (C3, 54).

8. Николас Латифи («Уильямс») +3,214 (C3, 66).

9. Никита Мазепин («Хаас») +4,340 (C2, 18).

10. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +5,744 (C3, 9).