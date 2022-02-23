Норрис показал лучший результат в первый день тестов в Барселоне. Мазепин — предпоследний

Завершился первый день предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. По его итогам лучший результат показал пилот «Макларена» Ландо Норрис, который использовал шины С4. У Льюиса Хэмилтона («Мерседес») пятое время. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 9-й.

Российский гонщик Никита Мазепин показал предпоследний результат.

Формула-1. Предсезонные тесты. Барселона.

Первые день.

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:19.568. (С4, 103 круга).

2. Шарль Леклер («Феррари») + 0.597 (С3, 80).

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0.848 (С3, 73).

4. Джордж Расселл («Мерседес») +1.216 (C3, 77).

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.361 (С3, 50).

6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.708 (С3, 52).

7. Юки Цунода («Альфа Таури») +2.070 (C3, 43).

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +2.178 (C3, 54).

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2.678 (C2, 80).

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +3.004 (С3, 23).

11. Александер Албон («Уильямс») +3.192 (С3, 66).

12. Мик Шумахер («Хаас») +3.394 (С3, 23).

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.759 (С3, 67).

14. Николас Латифи («Уильямс») +3.811 (С3,66).

15. Никита Мазепин («Хаас») +4.937 (С2, 20).

16. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +6.341 (С3, 9).