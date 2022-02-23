Леклер — о первом дне тестов: все ещё скрывают свою форму, нельзя увлекаться результатами

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался по поводу первого дня предсезонных тестов в Барселоне. Напомним, монегаск показал второй результат.

«Это всегда очень волнительный момент в начале каждого сезона. Это был первый раз, когда мы могли по-настоящему нажать на газ в нашей новой машине, и мне было очень приятно вернуться за руль. Мы завершили все тесты, которые хотели, и выполнили всю программу гладко, что очень хорошо для новой машины.

Первые ощущения неплохие, но мы не должны увлекаться сегодняшними результатами. Это только самое начало, все ещё скрывают свою форму.

Пока невозможно составить чёткую картину, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными и продолжать упорно работать. Мы проехали много кругов, больше, чем любая другая команда сегодня, и это позитивный момент.



Я с нетерпением жду завтрашнего дня, чтобы снова вернуться на трассу», — приводит слова Леклера F1i.