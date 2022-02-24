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ФИА ответила на обвинения Хэмилтона в предвзятости стюардов

ФИА ответила на обвинения Хэмилтона в предвзятости стюардов
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В ФИА опубликовали заявление по поводу работы стюардов на гонках Формулы-1 после того, как пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сказал, что чемпионату «не хватает беспристрастных работников, которые будут объективны в принятии решений».

«ФИА гордится своей глобальной системой подготовки стюардов, которая объединяет и развивает самых талантливых стюардов со всего автоспорта.

Это привело к созданию сильной, независимой и опытной группы официальных лиц, которые выполняют свою работу беспристрастно и с высочайшим профессионализмом», — говорится в заявлении.

Напомним, по окончании скандальной гонки Грани-при Абу-Даби минувшего сезона в прессе не раз сообщалось, что Хэмилтон может покинуть «Королевские гонки» из-за недовольства действиями гоночного директора ФИА Майкла Маси, предпринятыми специалистом во время заезда.

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