Грожан предложил Ф-1 решение, которое позволит избежать повторения ситуации на ГП Абу-Даби

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан, ныне выступающий в IndyCar, высказался Гран-при Абу-Даби-2021, а также рассказал, что нужно сделать, чтобы подобных ситуаций больше не возникало.
Напомним, незадолго до финиша гонки в Абу-Даби в аварию попал пилот «Уильямса» Николас Латифи. Эта ошибка косвенно повлияла на исход заезда и всего чемпионата мира. Из-за аварии Николаса был выпущен сейфти-кар, позволивший Максу Ферстаппену из «Ред Булл» догнать Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и затем пойти в атаку.
«Что можно сделать? Может быть, можно хотя бы закрывать пит-лейны во время появления сейфти-кар, как это делается в IndyCar, и тогда у одного парня не будет шанса получить преимущество над другим. Это может быть вариантом.
Я действительно сочувствовал Льюису в Абу-Даби. Как зритель, последний круг был очень захватывающим. Это было несправедливо. Но действительно ли Формула-1 справедлива?
Спорт должен быть честным, то есть у всех должны быть одинаковые шансы. Если вы выступаете за Хаас или Уильямс, то у вас нет таких же шансов, как у Мерседеса или Ред Булл. Поэтому все говорят, что это нечестно.
Я 10 лет выступал в Формуле-1, у меня были очень хорошие машины, я почти выиграл несколько гонок, а в последние несколько лет у меня не было шансов не то что выиграть, но даже занять подиум. Так что это несправедливо, потому что ты тренируешься так же усердно, как и все остальные, но у тебя нет такого же инструмента для победы», — приводит слова Грожана RaceFans.
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