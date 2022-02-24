Источник: Ферстаппен в ближайшие несколько недель заключит новый контракт с «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в ближайшие несколько недель подпишет новый долгосрочный контракт с австрийской командой, сообщает De Telegraaf.

Сообщается, что гонщик уже обсуждает детали соглашения с «Ред Булл» и переговоры находятся на продвинутой стадии.

Напомним, Ферстаппен является действующим чемпионом Формулы-1, а «Ред Булл» занял второе место в Кубке конструкторов по итогам прошедшего сезона. В новом сезоне, как и в прошлом, состав пилотов команды останется прежним: помимо Ферстаппена, в австрийском гоночном коллективе будет выступать представитель Мексики Серхио Перес.

Ранее «Ред Булл» опубликовал видеоролик, на котором Ферстаппен совершил первый заезд за рулём нового автомобиля RB18.