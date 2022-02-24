Источник: Ферстаппен в ближайшие несколько недель заключит новый контракт с «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в ближайшие несколько недель подпишет новый долгосрочный контракт с австрийской командой, сообщает De Telegraaf.
Сообщается, что гонщик уже обсуждает детали соглашения с «Ред Булл» и переговоры находятся на продвинутой стадии.
Напомним, Ферстаппен является действующим чемпионом Формулы-1, а «Ред Булл» занял второе место в Кубке конструкторов по итогам прошедшего сезона. В новом сезоне, как и в прошлом, состав пилотов команды останется прежним: помимо Ферстаппена, в австрийском гоночном коллективе будет выступать представитель Мексики Серхио Перес.
Ранее «Ред Булл» опубликовал видеоролик, на котором Ферстаппен совершил первый заезд за рулём нового автомобиля RB18.
Новость по темеПервый заезд Макса Ферстаппена на новом болиде «Ред Булл». Видео
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