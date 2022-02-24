Хэмилтон: новый регламент поставит команды в более равные условия

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что новый сезон Формулы-1 может стать самым захватывающим за всю историю чемпионата.
«Можно предположить, что «Феррари», возможно, не занималась большим развитием машины 2021 года и просто вложила все силы в новый болид. Значит ли это, что они сейчас впереди нас? Подождём и увидим.
Я недавно прогуливался по пит-лейну и увидел машины всех команд. Думаю, что нас ждёт один из самых захватывающих и интересных сезонов, которые мы когда-либо начинали. Поэтому интересно посмотреть, на каких позициях окажутся команды к моменту первой гонки. Это действительно захватывающее время. На данный момент мы не знаем, что происходит.
Новый регламент поставит всех, надеюсь, в более равные условия», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
- 24 февраля 2022
-
12:32
-
11:55
-
10:21
-
09:59
-
09:00
-
00:44
-
00:01
- 23 февраля 2022
-
23:00
-
21:34
-
20:11
-
19:16
-
18:42
-
17:23
-
16:13
-
15:18
-
14:17
-
14:12
-
13:32
-
13:07
-
12:16
-
11:27
-
11:16
-
09:52
-
09:00
-
01:00
-
00:24
- 22 февраля 2022
-
22:57
-
21:39
-
21:00
-
20:13
-
19:33
-
19:06
-
18:16
-
18:13
-
17:40