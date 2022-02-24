Хэмилтон: новый регламент поставит команды в более равные условия

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что новый сезон Формулы-1 может стать самым захватывающим за всю историю чемпионата.

«Можно предположить, что «Феррари», возможно, не занималась большим развитием машины 2021 года и просто вложила все силы в новый болид. Значит ли это, что они сейчас впереди нас? Подождём и увидим.

Я недавно прогуливался по пит-лейну и увидел машины всех команд. Думаю, что нас ждёт один из самых захватывающих и интересных сезонов, которые мы когда-либо начинали. Поэтому интересно посмотреть, на каких позициях окажутся команды к моменту первой гонки. Это действительно захватывающее время. На данный момент мы не знаем, что происходит.

Новый регламент поставит всех, надеюсь, в более равные условия», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.