Хэмилтон: «Мерседес» останется в числе лидеров. Моя команда не совершает ошибок

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон убеждён в том, что новый регламент Формулы-1 не повлияет на лидерство немецкой команды в чемпионате.

«Моя команда не совершает ошибок. Конечно, риск есть всегда, но мы не промахиваемся. У нас на заводе работают очень умные люди, я доверяю им на 100 процентов. И даже если мы столкнёмся с проблемами, мы будем работать над этим. И у нас всегда был отличный план развития и рабочая сила», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Напомним, в сезоне-2021 «Мерседес» стал победителем Кубка конструкторов. Сам Хэмилтон занял в чемпионате второе место, уступив в напряжённой и скандальной борьбе голландскому пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

Ранее британец высказал мнение о том,, что новый сезон Формулы-1 может стать самым захватывающим за всю историю чемпионата.