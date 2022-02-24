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Формула-1 выступила с заявлением насчёт перспектив Гран-при России

Формула-1 выступила с заявлением насчёт перспектив Гран-при России
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Формула-1 выступила с заявлением по поводу напряжённой политической ситуации между Россией и Украиной. Напомним, Гран-при России запланирован на 25 сентября 2022 года.

«Формула-1 внимательно следит за развитием событий, как и многие другие, и на данный момент не имеет дальнейших комментариев по поводу гонки, запланированной на сентябрь», — говорится в заявлении.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) российским лидером Владимиром Путиным.

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