Риккардо показал лучший результат с утра во второй день тестов Формулы-1 в Барселоне
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Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо показал лучший результат по итогам утренней части второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Риккардо использовал шины С2 и преодолел 59 кругов.
Формула-1. Предсезонные тесты. Барселона.
Второй день. Утренняя сессия:
1. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1:20.355 (С2, 59 кругов).
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0.191 (С3, 61).
3. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0.409 (С3, 59).
4. Александер Албон («Уильямс») +1.176 (С3, 46).
5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.565 (С2, 55).
6. Мик Шумахер («Хаас») +1.594 (С2, 64).
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.933 (С3, 20).
8. Серхио Перес («Ред Булл») +2.057 (С2, 38).
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.207 (С3, 40).
10. Эстебан Окон («Альпин») +2.925 (С2, 66).
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