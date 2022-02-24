Руководитель «Хааса» отказался от участия в пресс-конференции на фоне событий на Украине
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не будет выступать на сегодняшней пресс-конференции, посвящённой предсезонным тестам в Барселоне, сообщает пресс-служба команды.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) российским лидером Владимиром Путиным.
Решение Штайнера может быть связано с тем, что у его команды титульный спонсор из России, а машина «Хааса» окрашена в цвета российского флага.
Ранее Формула-1 выступила с заявлением по поводу напряжённой политической ситуации между Россией и Украиной. Гран-при России запланирован на 25 сентября 2022 года.
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