Руководитель «Хааса» отказался от участия в пресс-конференции на фоне событий на Украине

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не будет выступать на сегодняшней пресс-конференции, посвящённой предсезонным тестам в Барселоне, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) российским лидером Владимиром Путиным.

Решение Штайнера может быть связано с тем, что у его команды титульный спонсор из России, а машина «Хааса» окрашена в цвета российского флага.

Ранее Формула-1 выступила с заявлением по поводу напряжённой политической ситуации между Россией и Украиной. Гран-при России запланирован на 25 сентября 2022 года.