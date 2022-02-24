Команды Формулы-1 сегодня обсудят ситуацию с Гран-при России

Команды Формулы-1 проведут сегодня вечером встречу, на котором обсудят ситуацию с будущим Гран-при России Формулы-1 на фоне политических и военных событий, происходящих с участием России на Украине. Об этом рассказал глава «Феррари» Маттиа Бинотто.



«Это ужасная ситуация. Очень грустная. Всё, что мы можем сделать, это ждать и смотреть. До гонки в сентябре ещё есть время. Моё желание, чтобы всё остановилось очень скоро. У нас сегодня вечером будет встреча, чтобы понять ситуацию и заняться ей. Формула-1 в такой ситуации не самое важное. То, что там происходит, очень печально», — приводит слова Бинотто The Race.



Ранее четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель заявил, что если Гран-при России не отменит, он не поедет на гонку.

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