Макс Ферстаппен раскритиковал решение уволить Майкла Маси

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не поддержал решение об увольнении гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси. Именно действия австралийца в концовке Гран-при Абу-Даби 2021 года дали Ферстаппену шанс атаковать Льюиса Хэмилтона на рестарте и благодаря обгону завоевать чемпионский титул.



«Думаю, это неправильно, ведь его словно бросили под поезд. Каждый всегда пытается выполнить свою работу идеально, но каждый всегда может воспользоваться помощью. Вы можете представить, как судите какой-нибудь вид спорта, а тренер всё время кричит вам в ухо: „Это жёлтая карточка, красная карточка, нет фола“? Невозможно принять решение.



Те, кто уволили его, изначально позволили, чтобы так было. Это неприемлемо. А теперь они просто его уволили — просто невероятно. Мне жаль Майкла, потому что, думаю, он был очень способным и хорошим гоночным директором. Я послал ему сообщение со словами поддержки.



После того как умер Чарли Уайтинг, было очень трудно справиться с ситуацией. У Чарли был столь большой опыт, и у Чарли была помощь. Возможно, Майклу просто нужно было чуть больше времени, но опыт нужен всем. Сразу его увольнять — на мой взгляд, это неправильное решение», — приводит слова Ферстаппена The Race.

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