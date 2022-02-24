Алонсо и Леклер высказались о перспективе проведения Гран-при России

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо и гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказались о перспективах проведения Гран-при России в связи с напряжённой политической ситуацией на Украине.
«Думаю, окончательное решение будет за Формулой-1. У нас, как у гонщиков, есть мнение, которое, я уверен, совпадает с мнением остальных, но у нас нет полномочий принимать решение по таким вопросам», — приводит слова Фернандо Алонсо Soymotor.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер также высказался по поводу перспектив проведения Гран-при России в 2022 году.
«Я думаю, нам придётся обсудить этот вопрос. Я не хочу вдаваться в подробности, потому что у меня нет всей информации о том, что происходит. Это очень печально. Решение будет принимать ФОрмула-1, которая, вероятнго, владеет большей информацией, чем мы», — цитирует Леклера Soymotor.
- 24 февраля 2022
-
19:00
-
17:50
-
16:57
-
16:44
-
16:11
-
15:44
-
15:05
-
13:55
-
12:32
-
11:55
-
10:21
-
09:59
-
09:00
-
00:44
-
00:01
- 23 февраля 2022
-
23:00
-
21:34
-
20:11
-
19:16
-
18:42
-
17:23
-
16:13
-
15:18
-
14:17
-
14:12
-
13:32
-
13:07
-
12:16
-
11:27
-
11:16
-
09:52
-
09:00
-
01:00
-
00:24
- 22 февраля 2022
-
22:57