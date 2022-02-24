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Алонсо и Леклер высказались о перспективе проведения Гран-при России

Алонсо и Леклер высказались о перспективе проведения Гран-при России
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо и гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказались о перспективах проведения Гран-при России в связи с напряжённой политической ситуацией на Украине.

«Думаю, окончательное решение будет за Формулой-1. У нас, как у гонщиков, есть мнение, которое, я уверен, совпадает с мнением остальных, но у нас нет полномочий принимать решение по таким вопросам», — приводит слова Фернандо Алонсо Soymotor.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер также высказался по поводу перспектив проведения Гран-при России в 2022 году.

«Я думаю, нам придётся обсудить этот вопрос. Я не хочу вдаваться в подробности, потому что у меня нет всей информации о том, что происходит. Это очень печально. Решение будет принимать ФОрмула-1, которая, вероятнго, владеет большей информацией, чем мы», — цитирует Леклера Soymotor.

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