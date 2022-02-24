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«Хаас» откажется от российских цветов и логотипов «Уралкалия» в ливрее в 3-й день тестов

«Хаас» откажется от российских цветов и логотипов «Уралкалия» в ливрее в 3-й день тестов
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Команда Формулы-1 «Хаас» откажется от логотипов «Уралкалия» и цветов российского флага в своей ливрее в третий день тестов в Барселоне, сообщает пресс-служба американского коллектива. Причиной этого стали события, разворачивающиеся на Украине.

Ситуация не повлияет на планы «Хааса» по составу пилотов на третий тестовый день — утром за руль болида VF-22 сядет Никита Мазепин, а после обеда его сменит Мик Шумахер.

Напомним, сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отказался от участия в пресс-конференции, посвящённой второму тестовому дню.

Ранее Формула-1 выступила с заявлением по поводу напряжённой политической ситуации между Россией и Украиной. Гран-при России запланирован на 25 сентября 2022 года.

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