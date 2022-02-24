В «Хаасе» сдирают логотипы «Уралкалия» вечером после второго дня тестов в Барселоне
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Американская команда Формулы-1 «Хаас» решила полностью отказаться от присутствия логотипов российской компании «Уралкалий» на тестах в Барселоне. Ранее в «Хаасе» объявили, что в третий и заключительный день испытаний логотипов «Уралкалия» не будет на болиде, а ливрея автомобиля станет полностью белой, лишившись синего и красного цветов, которые помогали сформировать российский триколор. Как сообщают журналисты из Барселоны, помимо этого команда убирает все логотипы «Уралкалия» — в частности, их срывают с командных грузовиков «Хааса», стоящих в паддоке трассы «Каталунья».
Посмотреть фотографию, на которой механики уже практически удалили логотипы «Уралкалия», можно в твиттер-аккаунте журналиста Вирутаса де Гомы.
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