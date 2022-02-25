Сайнс заверил, что «Феррари» ещё очень далеко от максимальной скорости машины

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс заверил, что, несмотря на высокие места пилотов «Скудерии» в два стартовых дня зимних тестов, не стоит говорить, что такие позиции что-либо говорят о потенциале нового болида команды.
«Это было хорошее начало в плане надёжности. До сих пор нам удавалось проводить тесты без единой проблемы — это ободряющий старт. Мы в Барселоне именно ради этого.
К сожалению для вас, ребята, ничего очень захватывающего не происходит: мы совсем не близко к пределу машины или поиску её производительности. Мы просто наматываем круги, и этот процесс идёт хорошо.
Не знаю, хорошо это или нет, но на этих машинах Формулы-1 можно ехать на три-четыре секунды быстрее или медленнее, если вы того хотите. В такой ситуации мы не знаем, кто где находится», — приводит слова Сайнса GPFans.
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