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Сайнс заверил, что «Феррари» ещё очень далеко от максимальной скорости машины

Сайнс заверил, что «Феррари» ещё очень далеко от максимальной скорости машины
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс заверил, что, несмотря на высокие места пилотов «Скудерии» в два стартовых дня зимних тестов, не стоит говорить, что такие позиции что-либо говорят о потенциале нового болида команды.

«Это было хорошее начало в плане надёжности. До сих пор нам удавалось проводить тесты без единой проблемы — это ободряющий старт. Мы в Барселоне именно ради этого.

К сожалению для вас, ребята, ничего очень захватывающего не происходит: мы совсем не близко к пределу машины или поиску её производительности. Мы просто наматываем круги, и этот процесс идёт хорошо.

Не знаю, хорошо это или нет, но на этих машинах Формулы-1 можно ехать на три-четыре секунды быстрее или медленнее, если вы того хотите. В такой ситуации мы не знаем, кто где находится», — приводит слова Сайнса GPFans.

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