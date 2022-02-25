Хэмилтон прокомментировал отказ Формулы-1 от преклонения колена перед стартом гонок

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на слова генерального директора Формулы-1 Стефано Доменикали о том, что в новом сезоне участники гонок больше не будут иметь возможности преклонять колено на специальной церемонии перед стартом. Ранее Доменикали заявил, что это делается «чтобы перейти от жестов к действиям».

«Я не очень много размышлял об этом, но конечно, я думаю, что слова Стефано имеют смысл, что сейчас речь идёт о действии, и поэтому я с нетерпением жду этих изменений через какое-то время.

Думаю, на самом деле, вместо того, чтобы просто говорить об этих вещах и делать жесты, нужно настаивать на реальных переменах.

Не знаю, буду ли я сам делать этот жест дальше. Мы должны быть в состоянии сделать его на любом этапе.

Я чувствовал, что это общий лозунг прошлого года, когда все заботятся об одном, но я думаю, что мы можем быть эффективными и каким-то другим образом», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.