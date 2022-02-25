Марко: Хэмилтон не сможет долго оставаться на высоком уровне. Возраст даёт о себе знать

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выразил мнение, что семикратный чемпион мира, британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон не сможет долгое время оставаться на прежнем высоком уровне.



«Хэмилтон провёл невероятно вторую половину прошлого сезона. Но я не могу себе представить, что он сможет ещё долго оставаться на таком высоком уровне. Он сейчас в зените, но возраст даёт о себе знать», — приводит слова Марко издание Österreich.



Ранее Хэмилтон отреагировал на слова генерального директора Формулы-1 Стефано Доменикали относительно того, что в новом сезоне «Королевских гонок» участники больше не будут иметь возможности преклонять колено на специальной церемонии перед стартом.

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