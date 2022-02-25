Макс Ферстаппен встретился с Мемфисом Депаем. Фото

Новоиспечённый чемпион Формулы-1, голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фотографии с нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем.



«Было приятно увидеть тебя здесь», — подписал фото Ферстаппен.

Фотографии можно посмотреть на странице Макса Ферстаппена в «Инстаграме».

Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 сезона-2021. В решающей гонке сезона голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.