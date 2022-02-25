Никита Мазепин не выступит на сегодняшней пресс-конференции в ходе тестов Ф-1 в Барселоне

Пресс-служба Формулы-1 объявила, что российский пилот американской команды «Хаас» Никита Мазепин не примет участия в сегодняшней пресс-конференции, которая состоится во время обеденного перерыва. Об этом информирует Motorsport. Сообщается, что босс гоночного коллектива Гюнтер Штайнер выступит перед СМИ в течение следующего часа.

Сегодня, 25 февраля, на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартовал третий день предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.

Онлайн-трансляция третьего дня тестов Формулы-1 в Барселоне.

Напомним, команда «Хаас» приняла решение отказаться от использования «российской» ливреи и логотипов компании «Уралкалий» в заключительный день зимних тестов.

Ранее в адрес Мазепина грубо высказался известный телевизионный ведущий Джереми Кларксон.