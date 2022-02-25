Руководитель «Макларена» Зайдль: «Феррари» впереди и производит сильное впечатление
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился впечатлениями от новых болидов команды «Феррари».
«На данный момент мне кажется, что «Феррари» немного впереди. Они действительно производят сильное впечатление, и надёжность их авто также кажется очень хорошей», — приводит слова Зайдля GrandPX.news.
Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 «Ферарри» заняла третье место в Кубке конструкторов. За итальянский гоночный коллектив выступали Шарль Леклер и Карлос Сайнс. В новом сезоне состав пилотов останется тем же.
Ранее Сайнс подчеркнул, что, несмотря на высокие места пилотов «Скудерии» в два стартовых дня зимних тестов, не стоит говорить, что такие позиции что-либо говорят о потенциале нового болида команды.
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