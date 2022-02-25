«Росгонки»: остаётся вероятность, что Гран-при России пройдёт в запланированные сроки

Компания-промоутер Гран-при России Формулы-1 АНО «Росгонки» прокомментировала заявление организаторов чемпионата мира о невозможности проведения этапа в Сочи в этом году.



«Согласно официальному заявлению Формулы-1 от 25.02.2022 г., в связи со сложившейся в мировом сообществе внешнеполитической ситуацией руководством Международной автомобильной федерацией (ФИА) принято решение приостановить подготовку к этапу чемпионата мира Формулы-1 в России, запланированному ранее на сентябрь 2022 года в г. Сочи, ввиду невозможности его проведения при актуальных обстоятельствах.



Действие договора между официальным промоутером Гран-при России АНО «Росгонки» и Формулой-1 приостановлено по форс-мажорным обстоятельствам.



Приобретённые билеты не аннулируются – сдавать их сейчас нет необходимости, так как остаётся вероятность, что этап состоится и пройдёт в запланированные ранее сроки.



АНО «Росгонки» продолжает свою работу в штатном режиме, предоставляя услуги для гостей «Сочи Автодрома», а также организовывая и проводя автоспортивные и иные соревнования федерального, регионального и городского уровня в рамках утверждённого календаря мероприятий», — гласит заявление компании-промоутера.

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