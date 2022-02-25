Никита Мазепин выступил с заявлением на фоне событий на Украине

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин выпустил своё первое официальное заявление с момента обострения обстановки на Украине.



«Моим болельщикам и подписчикам. Сейчас трудное время, и не могу контролировать многое из того, что сейчас говорится и делается. Мой выбор — сконцентрироваться на том, что я МОГУ контролировать, упорно работая и делая максимум возможного для моей команды «Хаас». Моя глубочайшая благодарность за ваши понимание и поддержку», — написал Мазепин в своих аккаунтах в социальных сетях.



Сегодня, в заключительный день тестов Формулы-1 в Барселоне, команда Мазепина «Хаас» отказалась от использования ливреи в цветах российского флага, с болидов и командных грузовиков были удалены логотипы российской компании «Уралкалий».

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