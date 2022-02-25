Экклстоун высказался о Путине, назвав его прямым и благородным человеком

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун высказался на фоне ситуации на Украине о Президенте РФ Владимире Путине и поделился мнением об отмене Гран-при России.



«Лично я считаю Путина очень прямым и благородным человеком. Он сделал ровно то, что обещал сделать, без споров. Говорите, он обещал не нападать на Украину? Условия изменились, не так ли?



Могла ли гонка в России состояться, несмотря на отказ Макса Ферстаппена от выступлений там? Да, конечно. он лишь один человек на мероприятии. Всё зависело от ФИА и рабочей группы Формулы-1, они принимают решение о том, проводить ли гонку», — приводит слова Берни Экклстоуна Express.



Напомним, Формула-1 приняла решение об отмене этапа в Сочи.



Гран-при России Формулы-1 должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года. Предстоящий этап должен был стать последним на «Сочи Автодроме» перед переездом гонки на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.