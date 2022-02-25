Гасли: я рад решению об отмене Гран-при России. Близкие мне люди находятся на Украине

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли отреагировал на новость об отмене Гран-при России.



«Я рад этому решению. На мой взгляд, оно совершенно правильное. Особенно учитывая то, что там идёт война, а я не поддерживаю такие действия, которые они сейчас предпринимают. Для меня решение Формулы-1 стало облегчением. Для меня это личная ситуация, потому что близкие мне люди находятся на Украине.



Это сложная и странная ситуация, потому что эти люди не знают, смогут ли вообще оттуда выбраться, смогут ли увидеться с близкими. Я надеюсь, что решение будет найдено. Но принятое решение об отмене Гран-при России в данный момент мне точно кажется правильным», — приводит слова Пьера Гасли RaceFans.



Напомним, девушка Пьера Гасли является уроженкой Мариуполя.