Леклер — о ситуации на Украине: молюсь, чтобы всё закончилось как можно скорее

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об обстановке на Украине во время спецоперации России.



«То, что случилось на Украине — невероятно печально. Это разбивает мне сердце — видеть, как много невинных людей страдают. Ситуация ужасная. Война никогда не должна быть вариантом. Мои мысли со всеми, кто проходит через эту трагедию и я молюсь, чтобы всё закончилось как можно скорее», — написал Шарль Леклер в своём «инстаграме».



Напомним, 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.



Ранее Формула-1 объявила об отмене Гран-при России в 2022 году.



Гран-при России Формулы-1 должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года. Предстоящий этап должен был стать последним на «Сочи Автодроме» перед переездом гонки на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.

