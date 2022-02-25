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Леклер — о ситуации на Украине: молюсь, чтобы всё закончилось как можно скорее

Леклер — о ситуации на Украине: молюсь, чтобы всё закончилось как можно скорее
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об обстановке на Украине во время спецоперации России.

«То, что случилось на Украине — невероятно печально. Это разбивает мне сердце — видеть, как много невинных людей страдают. Ситуация ужасная. Война никогда не должна быть вариантом. Мои мысли со всеми, кто проходит через эту трагедию и я молюсь, чтобы всё закончилось как можно скорее», — написал Шарль Леклер в своём «инстаграме».

Напомним, 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.

Ранее Формула-1 объявила об отмене Гран-при России в 2022 году.

Гран-при России Формулы-1 должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года. Предстоящий этап должен был стать последним на «Сочи Автодроме» перед переездом гонки на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.

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