Марко — о высоких результатах «Макларена»: они охотятся за спонсорами

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что высокие результаты команды «Макларен» в два первых дня зимних тестов Формулы-1 в Барселоне на трассе «Каталунья» были вызваны не большим потенциалом нового болида, а ездой с пустыми баками в попытке привлечь дополнительных спонсоров.
«Макларен» здесь охотится за спонсорами. А вот «Феррари», определённо, выглядит солидно. Но как много у них на борту топлива? Что касается нашей машины, то похоже, что у неё большой потенциал", — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.
В третий день предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне лучший результат показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который использовал шины С5. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен по итогам дня показал четвёртое время.
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