«Мы молимся за вас». Льюис Хэмилтон высказался о ситуации на Украине

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался об обстановке на Украине во время спецоперации России.



«Когда мы видим несправедливость, важно противостоять ей. Я сочувствую всем смелым людям Украины, которые сталкиваются с таким ужасным нападениями просто за то, что выбрали лучшее будущее. Я поддерживаю граждан России, которые выступают против насилия и стремятся к миру, зачастую рискуя собственной свободой. Пожалуйста, берегите себя. Мы молимся за вас», — написал Льюис Хэмилтон в своём «инстаграме».



Напомним, 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.



Ранее Формула-1 объявила об отмене Гран-при России в 2022 году.



Гран-при России Формулы-1 должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года. Предстоящий этап должен был стать последним на «Сочи Автодроме» перед переездом гонки на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.