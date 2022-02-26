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Зайдль — о тестах Ф-1 в Барселоне: конкуренция выглядит очень жёсткой. Явного лидера нет

Зайдль — о тестах Ф-1 в Барселоне: конкуренция выглядит очень жёсткой. Явного лидера нет
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился мыслями об итогах первых предсезонных тестов Формулы-1, которые состоялись в Барселоне.

«Первые три дня в Барселоне были для нас продуктивными, и мы покидаем Испанию с большим количеством данных для анализа, прежде чем отправимся в Бахрейн на официальные предсезонные тесты и Гран-при.

Мы довольны объёмом работы, которую нам удалось выполнить, чтобы в итоге лучше понять наш болид MCL36. Команда, как в Барселоне, так и в технологическом центре «Макларена» проделала отличную работу по созданию надёжного автомобиля во время испытаний. Напряжённая работа всего коллектива сыграла решающую роль в достижении наших целей.

Хотел бы также поблагодарить Ландо и Дэниеля за их неустанную работу и ценные отзывы. Они дали команде множество указаний относительно того, как можно улучшить автомобиль.

Несмотря на значительные изменения в правилах, конкуренция между участниками соревнований выглядит очень жёсткой. На данном этапе, по-видимому, нет какого-либо явного лидера. Мы с нетерпением ждём возможности отправиться в Бахрейн, где продолжим сбор данных, которые помогут нам ещё лучше разобраться с болидом, прежде чем начать сезон 2022 года», — приводит слова Зайдля пресс-служба «Макларена».

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