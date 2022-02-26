Кристиан Хорнер: Маси и его семье угрожали летальным исходом
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что бывшему гоночному директору Формулы-1 Майклу Маси угрожали смертью после скандальной гонки Гран-при Абу-Даби минувшего сезона.
«Отсутствие какой-либо поддержки Майклу очень разочаровывает, особенно учитывая тот факт, что о важности психического здоровья так много говорится в последнее время. Слышать, что ему и его семье угрожали смертью, печально.
На ФИА было оказано огромное давление, чтобы разобраться с ним. Я ясно дал понять ещё на встрече в Лондоне, которая состоялась на прошлой неделе, что ему следовало бы оказывать больше поддержки. Признаюсь, был разочарован тем, что никто не разделял этого мнения», — приводит слова Хорнера Sky Sports.
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