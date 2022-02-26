Маттиа Бинотто — о новом сезоне Формулы-1: «Феррари» по-прежнему аутсайдер, а не фаворит

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что не считает итальянскую команду фаворитом в новом сезоне Формулы-1, несмотря на хорошие результаты во время предсезонных тестов в Барселоне.
«Сейчас мы на верном пути и пытаемся как можно лучше изучить машину. Какую пользу мы от этого в итоге извлечём, думаю, покажут только ближайшие месяцы, а не завтрашний день.
Прежде чем мы увидим весь потенциал этих автомобилей, думаю, нам может потребоваться по крайней мере четыре-пять гонок. Ведь есть так много всего, чему ещё только предстоит научиться. Даже первая гонка в Бахрейне будет совершенно другой: жаркие условия, да и совершенно другой тип трассы. Давайте подождём и посмотрим, как в итоге всё сложится.
Но, честно говоря, я не думаю, что мы самая сильная команда. Мы по-прежнему аутсайдеры, а не фавориты», — приводит слова Бинотто Autosport.
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