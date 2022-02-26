«Ощущения совсем другие». Пьер Гасли — о новом болиде «Альфа Таури»
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал о причинах аварии во время третьего дня предсезонных тестов в Барселоне. Гасли проехал 40 кругов, а потом разбил машину в пятом повороте, не справившись с управлением.
«К сожалению, шины оказались заблокированными, и я повредил машину. Но на то это и тесты, чтобы искать возможные пределы. За эти три дня нам удалось собрать много ценных данных. Конечно, ещё только предстоит много чего проанализировать перед новыми тестами в Бахрейне.
Хотел бы также отметить, что ощущения от пилотажа на этих автомобилях совсем другие. И это очевидно не только визуально. Вхождение в повороты, торможение. Болиды реагируют на это несколько иначе. Всё немного по-другому», — приводит слова Гасли Racingnews365.
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