«Ощущения совсем другие». Пьер Гасли — о новом болиде «Альфа Таури»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал о причинах аварии во время третьего дня предсезонных тестов в Барселоне. Гасли проехал 40 кругов, а потом разбил машину в пятом повороте, не справившись с управлением.



«К сожалению, шины оказались заблокированными, и я повредил машину. Но на то это и тесты, чтобы искать возможные пределы. За эти три дня нам удалось собрать много ценных данных. Конечно, ещё только предстоит много чего проанализировать перед новыми тестами в Бахрейне.



Хотел бы также отметить, что ощущения от пилотажа на этих автомобилях совсем другие. И это очевидно не только визуально. Вхождение в повороты, торможение. Болиды реагируют на это несколько иначе. Всё немного по-другому», — приводит слова Гасли Racingnews365.