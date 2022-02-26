Мик Шумахер сделал заявление о ситуации вокруг Украины

Немецкий пилот команды «Хаас» Мик Шумахер разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», в котором высказался о нынешнем положении дел на Украине, где в настоящее время проводится спецоперация по приказу президента России Владимира Путина.



«Да, я особо не высказывался во время тестов в Барселоне. Но ощущения от наблюдения за тем, что происходит на Украине, не из приятных. Это абсолютно душераздирающе. Хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования и поддержку всем невинным людям, пострадавшим в результате этой разрушительной войны. Такого не должно было происходить, и я молюсь за то, чтобы это наконец остановилось», — написал Шумахер.

Ранее сообщалось, что «Хаас» удалил все упоминания компании «Уралкалий» со своего официального сайта.