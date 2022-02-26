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Источник: Джовинацци — главный кандидат на замену Мазепина в случае его ухода из «Хааса»

Источник: Джовинацци — главный кандидат на замену Мазепина в случае его ухода из «Хааса»
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Бывший гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци считается главным кандидатом на замену Никиты Мазепина в «Хаасе» в случае ухода россиянина из коллектива, сообщает итальянский Motorsport. По информации источника, контракт Джовинацци с командой Формулы-E «Драгон» включает в себя опцию разрыва в случае его приглашения из любой из команд Формулы-1 на роль боевого пилота.

Другими кандидатами на место Мазепина могли бы стать россияне Даниил Квят и Роберт Шварцман, однако, как сообщает итальянское издание, в настоящий момент контракт с российским гонщиком выглядит рискованной затеей.

Сообщается, что в паддоке ходят слухи о намерении Джина Хааса полностью прекратить отношения со спонсором из России и определиться с окончательным составом пилотов уже ко вторым предсезонным тестам, которые пройдут в Бахрейне с 10 по 12 марта.

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