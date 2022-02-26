Источник: Джовинацци — главный кандидат на замену Мазепина в случае его ухода из «Хааса»

Бывший гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци считается главным кандидатом на замену Никиты Мазепина в «Хаасе» в случае ухода россиянина из коллектива, сообщает итальянский Motorsport. По информации источника, контракт Джовинацци с командой Формулы-E «Драгон» включает в себя опцию разрыва в случае его приглашения из любой из команд Формулы-1 на роль боевого пилота.
Другими кандидатами на место Мазепина могли бы стать россияне Даниил Квят и Роберт Шварцман, однако, как сообщает итальянское издание, в настоящий момент контракт с российским гонщиком выглядит рискованной затеей.
Сообщается, что в паддоке ходят слухи о намерении Джина Хааса полностью прекратить отношения со спонсором из России и определиться с окончательным составом пилотов уже ко вторым предсезонным тестам, которые пройдут в Бахрейне с 10 по 12 марта.
- 26 февраля 2022
-
17:55
-
16:01
-
15:10
-
13:46
-
12:39
-
11:38
-
10:46
-
09:54
- 25 февраля 2022
-
23:56
-
23:06
-
21:48
-
20:29
-
20:24
-
20:09
-
19:59
-
19:58
-
18:55
-
17:59
-
17:56
-
16:56
-
16:32
-
16:04
-
15:46
-
15:41
-
15:32
-
15:04
-
15:03
-
14:57
-
14:25
-
13:34
-
13:21
-
11:42
-
11:23
-
11:21
-
10:42