Норрис: не думаю, что у «Макларена» всё замечательно

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что тесты в Барселоне не прошли для британской команды идеально.



«Неплохой старт. Джордж Расселл возглавил протокол, и если он считает нас очень сильными, то мы будем считать быстрым его. Но если выделять команды, которые мы ожидаем увидеть в лидерах, ими будут «Мерседес» и, думаю, «Ред Булл». Тогда, когда это действительно будет иметь значение.



Я не думаю, что у нас всё замечательно. Ситуация хорошая, машина сразу же начала работать неплохо. Конечно, всегда бывают неожиданные трудности, но начало действительно хорошее. Однако сложностей ещё много, не всё идеально. Может быть, со стороны кажется, что всё прекрасно. Мы ждали, что будут проблемы, и сейчас стараемся их сгладить», — приводит слова Норриса Autosport.