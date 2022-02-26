Хорнер опасается проблем с безопасностью после первых предсезонных тестов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что проблема нестабильности на высоких скоростях может привести к серьёзным последствиям и она должна быть решена как можно скорее.



«Мы собрали много информации и сейчас изучаем, как граунд-эффект влияет на поведение машин. Все могли видеть, как продольные колебания на высоких скоростях были проблемой для большинства команд, и с этим нужно разобраться. Ньюи сталкивался с подобным явлением, и в этом его преимущество. Опыт у него очень богатый.



Думаю, есть некоторые инструменты, которые мы можем использовать, чтобы воспроизвести продольную вибрацию. Нам помогут разобраться с проблемой и информация, и старое средство — специальная краска для фиксации воздушных потоков. На тестах она применялась весьма широко.



Это может привести к проблемам с безопасностью. Командам нужно разобраться с этим до того, как мы поедем на такие трассы, как в Баку, где характерны высокие скорости. Думаю, эта проблема проявится сильнее уже в Бахрейне», — приводит слова Хорнера RacingNews365.