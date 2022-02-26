Хорнер опасается проблем с безопасностью после первых предсезонных тестов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что проблема нестабильности на высоких скоростях может привести к серьёзным последствиям и она должна быть решена как можно скорее.
«Мы собрали много информации и сейчас изучаем, как граунд-эффект влияет на поведение машин. Все могли видеть, как продольные колебания на высоких скоростях были проблемой для большинства команд, и с этим нужно разобраться. Ньюи сталкивался с подобным явлением, и в этом его преимущество. Опыт у него очень богатый.
Думаю, есть некоторые инструменты, которые мы можем использовать, чтобы воспроизвести продольную вибрацию. Нам помогут разобраться с проблемой и информация, и старое средство — специальная краска для фиксации воздушных потоков. На тестах она применялась весьма широко.
Это может привести к проблемам с безопасностью. Командам нужно разобраться с этим до того, как мы поедем на такие трассы, как в Баку, где характерны высокие скорости. Думаю, эта проблема проявится сильнее уже в Бахрейне», — приводит слова Хорнера RacingNews365.
- 26 февраля 2022
-
21:07
-
19:56
-
18:56
-
17:55
-
16:01
-
15:10
-
13:46
-
12:39
-
11:38
-
10:46
-
09:54
- 25 февраля 2022
-
23:56
-
23:06
-
21:48
-
20:29
-
20:24
-
20:09
-
19:59
-
19:58
-
18:55
-
17:59
-
17:56
-
16:56
-
16:32
-
16:04
-
15:46
-
15:41
-
15:32
-
15:04
-
15:03
-
14:57
-
14:25
-
13:34
-
13:21
-
11:42