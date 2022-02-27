Источник: «Ред Булл» и «Мерседес» изменят машины ко вторым тестам, «Феррари» — нет

Ведущий автор официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто сообщил, что машины австрийской команды «Ред Булл» и немецкого «Мерседеса» существенно изменятся ко вторым предсезонным тестам в Бахрейне.



«Я слышал, что «Ред Булл» собирается привезти существенно обновлённую машину на тесты в Бахрейне. «Мерседес» сделает то же самое. «Феррари» изменится не сильно», — написал в своём «твиттере» Лоуренс Барретто.



Формула-1. Предсезонные тесты. Барселона.

Третий день



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.19,138 (C5, 94 круга).

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.19,233 (С5, 66 кругов).

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.19,556 (С4, 74 круга).

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.19,756 (С3, 59 кругов).

5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.19,824 (С4, 48 кругов).

6. Шарль Леклер («Феррари») — 1.19,831 (С3, 44 круга).

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.20,072 (С3, 92 круга).

8. Александер Албон («Уильямс») — 1.20,318 (С4, 94 круга).

9. Николас Латифи («Уильямс») — 1.20,699 (С4, 5 кругов).

10. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.20,790 (C3, 86 кругов)

11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.20,827 (С3, 52 круга).

12. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.21,242 (С3, 12 кругов).

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.21,939 (С3, 41 круг).

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.22,469 (С2, 40 кругов).

15. Никита Мазепин («Хаас») — 1.26,229 (С3, 9 кругов).

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.30,433 (П, 10 кругов).