Источник: «Ред Булл» и «Мерседес» изменят машины ко вторым тестам, «Феррари» — нет

Ведущий автор официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто сообщил, что машины австрийской команды «Ред Булл» и немецкого «Мерседеса» существенно изменятся ко вторым предсезонным тестам в Бахрейне.
«Я слышал, что «Ред Булл» собирается привезти существенно обновлённую машину на тесты в Бахрейне. «Мерседес» сделает то же самое. «Феррари» изменится не сильно», — написал в своём «твиттере» Лоуренс Барретто.
Формула-1. Предсезонные тесты. Барселона.
Третий день
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.19,138 (C5, 94 круга).
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.19,233 (С5, 66 кругов).
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.19,556 (С4, 74 круга).
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.19,756 (С3, 59 кругов).
5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.19,824 (С4, 48 кругов).
6. Шарль Леклер («Феррари») — 1.19,831 (С3, 44 круга).
7. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.20,072 (С3, 92 круга).
8. Александер Албон («Уильямс») — 1.20,318 (С4, 94 круга).
9. Николас Латифи («Уильямс») — 1.20,699 (С4, 5 кругов).
10. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.20,790 (C3, 86 кругов)
11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.20,827 (С3, 52 круга).
12. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.21,242 (С3, 12 кругов).
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.21,939 (С3, 41 круг).
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.22,469 (С2, 40 кругов).
15. Никита Мазепин («Хаас») — 1.26,229 (С3, 9 кругов).
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.30,433 (П, 10 кругов).
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