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Хорнер: первый номер, который выбрал Ферстаппен, подтолкнёт «Ред Булл» к повторению успеха

Хорнер: первый номер, который выбрал Ферстаппен, подтолкнёт «Ред Булл» к повторению успеха
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о предстоящем выступлении команды в новом сезоне Формулы-1. Кристиан отметил, что первый номер, который пилот Макс Ферстаппен выбрал после победы в прошлом сезоне «Королевских гонок», только подтолкнёт австрийский гоночный коллектив повторить этот успех и в новом сезоне.

«Закрепление первого номера на машине Макса после всей боли и напряжённой борьбы, через которую мы прошли в прошлом сезоне, теперь нас подтолкнёт к тому, чтобы повторить этот успех и в новом сезоне.

Что касается новых автомобилей, то они очень разные, так что сейчас мы только знакомимся с ними. Но в целом всё так, как мы и ожидали. Так что начало обнадёживающее», — приводит слова Хорнера официальный сайт Формулы-1.

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