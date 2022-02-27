«Альфа Ромео» официально представила свой новый болид и показала его ливрею. Фото и видео

Пресс-служба команды Формулы-1 «Альфа Ромео» представила свежую видеозапись, показав новый болид гоночного коллектива вместе с его ливреей. Соответствующее видео появилось на официальной странице «Альфа Ромео» в «Инстаграме».
Видеозапись можно посмотреть на странице команды Формулы-1 «Альфа Ромео» в «Инстаграме».
Фото: Alfa Romeo F1 Team ORLEN
Фото: Alfa Romeo F1 Team ORLEN
Фото: Alfa Romeo F1 Team ORLEN
Напомним, в прошлом сезоне «Королевских гонок» команда заняла девятое место в Кубке конструкторов. Её действующими пилотами являются финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу. В прошлом сезоне за команду выступали финский гонщик Кими Райкконен, а также представитель Италии Антонио Джовинацци.
Ранее Боттас признался, что после перехода в новую команду у него появилось ещё больше мотивации.
- 27 февраля 2022
-
11:12
-
10:51
-
10:03
-
00:37
- 26 февраля 2022
-
22:48
-
22:40
-
21:58
-
21:07
-
19:56
-
18:56
-
17:55
-
16:01
-
15:10
-
13:46
-
12:39
-
11:38
-
10:46
-
09:54
- 25 февраля 2022
-
23:56
-
23:06
-
21:48
-
20:29
-
20:24
-
20:09
-
19:59
-
19:58
-
18:55
-
17:59
-
17:56
-
16:56
-
16:32
-
16:04
-
15:46
-
15:41
-
15:32