«Альфа Ромео» официально представила свой новый болид и показала его ливрею. Фото и видео

Пресс-служба команды Формулы-1 «Альфа Ромео» представила свежую видеозапись, показав новый болид гоночного коллектива вместе с его ливреей. Соответствующее видео появилось на официальной странице «Альфа Ромео» в «Инстаграме».

Видеозапись можно посмотреть на странице команды Формулы-1 «Альфа Ромео» в «Инстаграме».

Фото: Alfa Romeo F1 Team ORLEN

Фото: Alfa Romeo F1 Team ORLEN

Фото: Alfa Romeo F1 Team ORLEN

Напомним, в прошлом сезоне «Королевских гонок» команда заняла девятое место в Кубке конструкторов. Её действующими пилотами являются финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу. В прошлом сезоне за команду выступали финский гонщик Кими Райкконен, а также представитель Италии Антонио Джовинацци.

Ранее Боттас признался, что после перехода в новую команду у него появилось ещё больше мотивации.