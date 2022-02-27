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Риккардо высказался о том, что Норрис продлил контракт с «Маклареном», а он — нет

Риккардо высказался о том, что Норрис продлил контракт с «Маклареном», а он — нет
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо коснулся вопроса продления с командой своего контракта, который истекает в 2023 году. По словам Даниэля, его не тревожит тот факт, что его товарищ по команде Ландо Норрис уже продлил соглашение с «Маклареном», в то время как он пока этого не делал.

«Время на самом деле не будет никакой проблемой, оно у нас есть. Да, я знаю, что Ландо уже продлил своё соглашение, но у меня есть вариант, и я чувствую, что всё нормально.

В прошлом сезоне были некоторые спады, это нельзя отрицать. Конечно, это расстраивает, но я всё ещё точно также наслаждаюсь обстановкой внутри «Макларена». Это та среда, в которой я хочу добиться успеха и процветать», — приводит слова Риккардо PlanetF1.

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