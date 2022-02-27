Бинотто рассказал о проблеме в пилотаже болида, которая больше неактуальна для «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что проблема дельфинирования, то есть чрезмерного подпрыгивания болида на прямых, влияющая на его управляемость и вносящая дисбаланс в уровень прижимной силы, больше неактуальна для итальянского гоночного коллектива.



«Что касается подпрыгивания, то такая проблема действительно была, но теперь её больше нет. Мы держим под контролем эту ситуацию. Если взять первый или второй день тестов, то дельфинирование наблюдалось несколько чаще.



Сейчас мы очень счастливы. Мы проехали много кругов и почерпнули много информации относительно наших новых болидов. Однако есть ещё те вопросы, решить которые нам только предстоит. Перед поездкой в Бахрейн у нас есть несколько дней, чтобы изучить все данные и попытаться как-то оптимизировать наше авто», — приводит слова Бинотто F1i.

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