«Альфа Ромео» показала первый выезд болида на трассу в новой ливрее. Видео

Пресс-служба «Альфа Ромео» продемонстрировала видеозапись с первым выездом автомобиля команды на трассу в новой ливрее. Видео было размещено на странице «Альфа Ромео» в «Инстаграме».



«Окей, мы влюбились», — говорится в описании к видео.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице «Альфа Ромео» в «Инстаграме».

Напомним, официальная презентация нового автомобиля «АльФа Ромео» состоялась сегодня, 27 февраля. В минувшем сезоне Формулы-1 команда, базирующаяся в Швейцарии, заняла девятое место в Кубке конструкторов. Её действующими гонщиками являются финн Валттери Боттас и представитель КНР Гуаньюй Чжоу. В прошлом сезоне за «Альфа Ромео» выступали финский гонщик Кими Райкконен и представитель Италии Антонио Джовинацци.