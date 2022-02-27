Россиянин Роберт Шварцман выступил с заявлением о ситуации вокруг Украины
Поделиться
Тест-пилот «Феррари» в Формуле-1, россиянин Роберт Шварцман разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», где высказался о ситуации на Украине. В настоящее время там проводится специальная операция по приказу президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Я вижу, что происходит, и это действительно душераздирающе. В этой ситуации нет победителей. Как спортсмен я стремлюсь продвигать позитивные ценности и считаю, что мы должны жить в мирном мире. Я вижу много гнева и страха, когда мы должны быть окружены любовью и уважением. Я очень надеюсь, что все страдания закончатся как можно скорее», — написал Шварцман.
Ранее о положении дел на Украине высказывался немецкий пилот команды «Хаас» Мик Шумахер.
Новость по темеМик Шумахер сделал заявление о ситуации вокруг Украины
Комментарии
- 27 февраля 2022
-
16:58
-
16:26
-
15:32
-
14:38
-
13:43
-
12:50
-
11:12
-
10:51
-
10:03
-
00:37
- 26 февраля 2022
-
22:48
-
22:40
-
21:58
-
21:07
-
19:56
-
18:56
-
17:55
-
16:01
-
15:10
-
13:46
-
12:39
-
11:38
-
10:46
-
09:54
- 25 февраля 2022
-
23:56
-
23:06
-
21:48
-
20:29
-
20:24
-
20:09
-
19:59
-
19:58
-
18:55
-
17:59
-
17:56
Партнерский контент