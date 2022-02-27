Россиянин Роберт Шварцман выступил с заявлением о ситуации вокруг Украины

Тест-пилот «Феррари» в Формуле-1, россиянин Роберт Шварцман разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», где высказался о ситуации на Украине. В настоящее время там проводится специальная операция по приказу президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Я вижу, что происходит, и это действительно душераздирающе. В этой ситуации нет победителей. Как спортсмен я стремлюсь продвигать позитивные ценности и считаю, что мы должны жить в мирном мире. Я вижу много гнева и страха, когда мы должны быть окружены любовью и уважением. Я очень надеюсь, что все страдания закончатся как можно скорее», — написал Шварцман.

Ранее о положении дел на Украине высказывался немецкий пилот команды «Хаас» Мик Шумахер.