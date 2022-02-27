Боттас: после всего, что произошло в прошлом сезоне, увидите, внутри Хэмилтона будет огонь

Новичок «Альфа Ромео» Валттери Боттас считает, что его бывший партнёр по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон будет мотивирован победить в новом сезоне Формулы-1. Также финн рассказал о том, что он сам всегда стремится к улучшению своих навыков.

«После всего, что произошло в прошлом сезоне, увидите, Льюис будет очень силён, внутри него будет огонь — так что берегитесь!

Я абсолютно уверен, что мне ещё многое предстоит сделать, чтобы стать лучше, и ещё многое отдать этому виду спорта. Как пилот ты никогда не перестаёшь учиться, пока хочешь этого. Поэтому, конечно, я всегда смотрю, в каких областях могу стать лучше, и я действительно чувствую, что теперь могу быть лучшей версией себя и не пытаться быть кем-то другим», — приводит слова Боттаса The Race.